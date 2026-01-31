esclusiva mn Eranio: "Milan, devi alzare l'asticella, si è raccolto più del dovuto. Camarda come Bartesaghi? L'infortunio brutto colpo"

Stefanio Eranio, ex storico centrocampista del Milan con cui ha vinto tutto in Italia e un Europa è intervenuto così, in esclusiva a MilanNews.it in merito alla stretta attualità del mondo rossonero. Queste le sue considerazioni:

Il percorso del Milan in campionato: l'Inter è ancora alla portata?

"Dipende, la distanza non è così ampia al momento, ma bisogna alzare l'asticella del gioco, questo Milan ha raccolto più di quel che meritava secodo me. Anche Allegri lo sa, l'importante è restare lucidi e ancora in corsa per la Champions, ma si può fare di più, menomale che hai avuto Maignan in porta..".

E' un Milan anche molto italiano questo..

"E' vero, ci sono giocatori come Matteo Gabbia, Bartesaghi e Samuele Ricci che stanno facendo bene, di questo dobbiamo essere felici. Gabbia è una garanzia di affidabilità in difesa, è cresciuto molto, mi piace molto anche Bartesaghi che ha fatto un grande salto in avanti da Milan Futuro alla prima squadra. Ricci è un ottimo giocatore, deve diventare un po' malizioso però..".

Anche Camarda avrebbe potuto fare il percorso di Bartesaghi?

"Chi può dirlo, secondo me Francesco avrebbe dovuto giocare in una squadra di Serie B in lotta per la promozione, così da poter giocare con continuità e farlo in partite importanti per la categoria. Forse andava gestito diversamente, ma è stato anche poco fortunato a farsi male col Lecce, purtroppo per questa stagione è andata così".

Chi invece finora ha fatto benissimo è Maignan

"Sta ripetendo la stagione dell'ultimo scudetto, fa parte ormai di una spina dorsale fondamentale per il Milan e per Allegri. Lui insieme a giocatori come Rabiot e Modric sono fondamentali. Non posso dire lo stesso di Leao, lo vedo un po' indisponente, al di là del problema fisico. Secondo me Rafa non può fare la prima punta, non ha tempi e posizione per giocare lì".