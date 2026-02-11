MN - Risultatismo o giochiamo? Marcolin: "Non esiste una verità, ma è il pensiero che proponi alla squadra che fa la differenza"

vedi letture

L'ex giocatore di Napoli, Lazio e Sampdoria, fra le altre, Dario Marcolin, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare di Milan, tra scudetto, Champions, Allegri e giocatori di cui questa rosa non può assolutamente fare a meno. Di seguito le sue dichiarazioni.

Risultatismo o giochismo?

"Lo sai cosa esiste? Il milgior risultato. Tu puoi andare da Roma a Milano prendendo l'autostrada, il treno, in aereo. Sempre là arrivi. È una filosofia che secondo me deriva un po' dagli allenatori giovani, che sono giochisti, mentre gli allenatori più esperti sono risutlatisti. Questa categoria, nella quale rientra anche Allegri, sono più pratici. La caratteristiche che ha contraddistinto il calcio italiano è comunque stata sempre la praticità delle squadre italiane e della Nazionale. Per dirti: Inzaghi fa due finali di Champions essendo pratico, risultatista. Guardiola ti vince la Champions da giochista. Non esiste una verità, ma il pensiero che tu hai da proporre alla squadra che fa la differenza".