Camarda ricorda l'esordio in Serie A a 15 anni: "Ero proprio piccolo in confronto agli altri giocatori"
Francesco Camarda, attaccante del Milan classe 2008 in prestito al Lecce, ha incontrato i giovanissimi alunni dell’Istituto Marcelline nell'ambito del progetto "Disegna con i calciatori" organizzato da Panini. Queste tutte le sue dichiarazioni nell’intervista condotta, tra risate e sorrise, dai bambini presenti.
Com’è tornare a scuola?
“Una bella emozione. Io adesso sto facendo scuola online perché prima abitavo a Milano… Mi manca stare tra i banchi insieme ai miei amici”.
Quando hai esordito in Serie A avevi 15 anni. Cosa hai provato?
“È stata un’emozione bellissima. Ero proprio piccolo in confronto agli altri giocatori. È stata un po’ una montagna russa. Un’emozione indescrivibile che auguro a tutti i ragazzi e le ragazze che giocano a calcio. Vi auguro di esaudire tutti i vostri sogni perché sono ricordi che non dimenticherete mai”.
