MN - Marcolin: "Milan e Napoli sono in agguato dell'Inter per lo scudetto"

L'ex giocatore di Napoli, Lazio e Sampdoria, fra le altre, Dario Marcolin, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare di Milan, tra scudetto, Champions, Allegri e giocatori di cui questa rosa non può assolutamente fare a meno. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Milan può ancora sperare nello scudetto?

"Secondo me ancora c'è tutto aperto. C'è una differenza tra Inter e Milan: l'Inter ha una rosa profonda e sembra che stia guidando il campionato in folle, ma tra un po' arrivano le partite toste di Champions, il Milan non le farà. In questo discorso ti metto anche il Napoli che farà una partita a settimana. Siamo ancora alla 24esima, ci sono tantissimi punti in palio. Se poi devo valutare l'Inter ti dico organico e marcia migliore degli altri, anche perché poche squadre hanno la loro capacità di mantenimento. Però c'è da dire che l'anno scorso la Champions ha portato via lo scudetto all'Inter, tra il pareggio di Parma e quello contro la Lazio, e il Napoli ne ha approfittato. Arrivi ad un momento che fai i conti con la condizione fisica, chi ti manca, l'Europa, per cui è ancora molto presto per dire. Milan e Napoli sono in agguato dell'Inter".

Il piazzamento Champions per il Milan a questo punto è blindato?

"Per me in questo momento Inter, Milan e Napoli vanno in Champions. Sarà la lotta sul quarto posto, però queste tre hanno qualcosa in più rispetto a Juventus e Roma".