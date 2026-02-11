Paganini: "Il Milan è da tanto che c'è su Vlahovic, ha parlato spesso con Allegri e anche con Tare"

Paolo Paganini è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Le sue parole su Dusan Vlahovic:

Juve, rimane il nodo attaccante. E non si parla di rinnovo di Vlahovic:

"Il discorso è legato a Spalletti. Prima del suo arrivo, la dirigenza Juve aveva dato per scontato l'addio di Vlahovic a giugno. Adesso con Spalletti, che ha avuto certe parole per il serbo, lo scenario è cambiato. Ma la variabile è Allegri. Il Milan è da tanto che c'è su Vlahovic, ha parlato spesso Allegri con Vlahovic e anche Tare. Non so quanto possa recuperare il terreno perduto la Juve”.