Coppa Italia, Bologna-Lazio 1-1 (1-4 d.c.r): sarà Atalanta-Lazio in semifinale
MilanNews.it
Finisce anche questa sera ai rigori il quarto di Coppa Italia tra Bologna e Lazio. Pareggio a reti bianche nei 90 minuti senza tante emozioni, da segnalare solo l'infortunio alla caviglia che lo ha costretto al cambio al 45' del primo tempo. Alla fine la spunta la Lazio che affronterà l'Atalanta nella semifinale.
TABELLINO
BOLOGNA - LAZIO 1-1 (1-4 d.c.r.)
30' Castro
48' Noslin
RIGORI 2-4
Nuno Tavares gol
Ferguson sbagliato
Dia gol
Dallinga gol
Marusic gol
Orsolini sbagliato
Taylor gol
