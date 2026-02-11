Coppa Italia, Bologna-Lazio 1-1 (1-4 d.c.r): sarà Atalanta-Lazio in semifinale

di Andrea La Manna

Finisce anche questa sera ai rigori il quarto di Coppa Italia tra Bologna e Lazio. Pareggio a reti bianche nei 90 minuti senza tante emozioni, da segnalare solo l'infortunio alla caviglia che lo ha costretto al cambio al 45' del primo tempo. Alla fine la spunta la Lazio che affronterà l'Atalanta nella semifinale. 

TABELLINO
BOLOGNA - LAZIO 1-1 (1-4 d.c.r.)
30' Castro
48' Noslin
 

RIGORI 2-4
Nuno Tavares gol 
Ferguson sbagliato 
Dia gol 
Dallinga gol 
Marusic gol 
Orsolini sbagliato 
Taylor gol 