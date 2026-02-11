Camarda: "Per una squadra forte serve fiducia tra i compagni, serve un bel gruppo"

Francesco Camarda, attaccante del Milan classe 2008 in prestito al Lecce, ha incontrato i giovanissimi alunni dell’Istituto Marcelline nell'ambito del progetto "Disegna con i calciatori" organizzato da Panini. Queste tutte le sue dichiarazioni nell’intervista condotta, tra risate e sorrise, dai bambini presenti.

Cosa serve per creare una squadra forte?

“Sicuramente serve fiducia tra i compagni, serve un bel gruppo. Poi servono i giocatori forti, ovvio. La cosa più importante penso sia essere un bel gruppo. Tutti uniti, come una famiglia”.

Quando hai iniziato a giocare a calcio?

“Ho iniziato a 4 anni e mezzo. Poi a 5 anni sono andato al Milan. Dai 5 anni fino ai 16-17 sono stato al Milan, ora sono qua a Lecce”.