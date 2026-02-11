Camarda: "Gol più bello? Per importanza dico quello con il Lecce contro il Bologna"
Francesco Camarda, attaccante del Milan classe 2008 in prestito al Lecce, ha incontrato i giovanissimi alunni dell’Istituto Marcelline nell'ambito del progetto "Disegna con i calciatori" organizzato da Panini. Queste tutte le sue dichiarazioni nell’intervista condotta, tra risate e sorrise, dai bambini presenti.
Qual è il gol più bello che hai fatto?
“Bella domanda. Per importanza dico quello con il Lecce contro il Bologna: il mio primo gol in Serie A. È un ricordo che mi rimarrà per tutta la vita sempre. Il più bello è stato in un Milan-Cagliari circa due anni fa. Ma il più importante ora dico quello contro il Bologna”.
