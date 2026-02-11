Sheva: “Maldini faceva la differenza assoluta. Al primo allenamento di Kakà dissi ad Ancelotti…”

vedi letture

Ospite del format di Amazon Prime Video "FENOMENI" in compagnia dell'ex calciatore Luca Toni, Andriy Shevchenko, storico attaccante del Milan che tra il 1999 e il 2006 ha vinto tutto in rossonero, anche un Pallone d'Oro. Di seguito alcuni estratti delle suo intervento.

I 2/3 giocatori più forti e con cui ti sei trovato meglio

"Giocatori che facevano la differenza assoluta Paolo Maldini, poi bisogna parlare di Nesta, però io direi in difesa Paolo. A centrocampo Andrea Pirlo perchè leggeva il gioco in un modo diverso. A me piaceva tanto attaccare la profondità, Andrea te la metteva sempre li sulla corsa perfetta. Anche Clarence, Rui, però Pirlo era un'altra dimensione, anche perchè giocava un po' più indietro. Io quando scatto, lui deve mettere la palla col tempo giusto e Andrea faceva questo perfettamente. Un'altro calciatore era Kakà. Con Kakà quando lui è arrivato dal primo giorno ci siamo trovati molto bene. Ho detto subito che era un fenomeno. Dopo il primo allenamento siamo andati da Carlo e abbiamo detto questo è un fenomeno perchè il modo con cui correva, la classe, il tocco, il passaggio, la visione, incredibile.

Rapporto con Pippo ?

"La sua forza era che si concentrava solo sul movimento per fare il gol, ero io che mi dovevo adattare. Se provavi ad adattare Pippo perdevi la sua qualità quindi mi adattavo io. È una cosa incredibile che ogni gol che faceva lui io ero quasi sempre dietro. Pippo era un mago a capire dove arrivava la palla. Si allenava sempre molto bene, forse giustamente non partecipava tanto al gioco della squadra ma faceva quello che doveva fare. Ho giocato anche con West, Bierhoff, Bobo. Io ho fatto anche tanti assist, se mi trovavo bene con il compagno facevo tutto per lui"