Camarda risponde: “Il mio milanismo non può essere messo in discussione”

Ha creato un po' di polemica la risposta che Francesco Camarda, attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha dato in merito alla domanda sulla possibilità di andare all'Inter in un futuro. Questa era stata la sua risposta: Andresti mai a giocare nell’Inter? “(Ride, ndr). Adesso sono a Lecce e penso al Lecce. Poi quello che succederà non si potrà mai sapere ma adesso pensiamo a quest’anno”.

Sui social tanti tifosi rossoneri sono rimasti "delusi" per la risposta molto democristiana del giovane bomber che non ha chiuso in maniera secca il probabile passaggio in nerazzurro. In risposta a queste critiche, se così possiamo chiamarle, ha postato una storia su Instagram che recita cosi:

"Non accetto che una risposta data per non deludere dei bambini e per rispetto delle società sia stata strumentalizzata per creare false notizie. Il mio milanismo non può essere messo in discussione da nessuno"