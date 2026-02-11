Stringara: "Ricordo il Vlahovic della Fiorentina, ma alla Juve non è mai stato considerato inamovibile da Allegri ed è strano che ora lo cerchi"

Paolo Stringara, ex calciatore, ha parlato di Dusan Vlahovic nel suo intervento a Maracanà su TWM Radio:

"Spalletti non è uno sprovveduto, come è arrivato ha subito parlato bene di Vlahovic e ha detto che gli piace. Io mi ricordo il Vlahovic della Fiorentina, ma alla Juve non è mai stato considerato inamovibile tra i titolari da Allegri ed è strano che ora lo cerchi. Per me ha cattiveria sotto porta, è un centravanti importantissimo. E Spalletti non se lo vuole far sfuggire. E poi per Vlahovic anche il contesto dove è arrivato".