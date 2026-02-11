Shevchenko: "Ancelotti era molto diretto e onesto, mi disse che avrei avuto un occasione…”

Ospite del format di Amazon Prime Video "FENOMENI" in compagnia dell'ex calciatore Luca Toni, Andriy Shevchenko, storico attaccante del Milan che tra il 1999 e il 2006 ha vinto tutto in rossonero, anche un Pallone d'Oro. Di seguito alcuni estratti delle suo intervento.

Il tuo rapporto con Carlo Ancelotti?

"Carlo era molto chiaro, onesto e questo è molto bello. Quando mi ha detto che non c'era spazio mi disse che non era una cosa personale, era una decisione tecnica. È difficile da accettare, però io parto da un'altra esperienza, sapevo che nella carriera succedono questi momenti, anche se non volevo accettarlo ma in quel momento dovevo essere pronto per la squadra e la sua ragione era forte, mi ha fatto capire che mi dovevo allenare bene, mettermi in forma e sfruttare un occasione che mi avrebbe data. Direi che è stata quella contro il Real Madrid dei Galcticos. Era una partita che il Milan doveva vincere"