De Winter sull'esperienza nelle under 23: "È stato fondamentale. Ho capito il calcio vero"
L'inizio del 2026 è stato un periodo positivo per diversi giocatori del Milan che, nella prima parte della stagione, avevano fatto fatica a ingranare. Uno di questi è sicuramente Koni De Winter che è salito moltissimo nelle gerarchie di mister Massimiliano Allegri, anche sfruttando un minutaggio più corposo a causa di problemi fisici o squalifiche dei compagni. Il difensore belga questa mattina è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato della sua esperienza rossonera fino a questo momento. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Le dichiarazioni di Koni De Winter sull'esperienza in prima persona della seconda squadra, sperimentata alla Juventus con la Next Gen bianconera: "Per me è stato fondamentale. Perché a 17-18 anni tutti ti dicono che sei un talento, avrai futuro, ma poi c'è il campo e la Serie C è tosta. Gli avversari usano anche le maniere forti, sei la Juventus e vogliono mettersi in mostra. Lì ho capito il calcio vero"
