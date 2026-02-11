MN - Marcolin elogia Rabiot: "In questo momento è il migliore del Milan"

L'ex giocatore di Napoli, Lazio e Sampdoria, fra le altre, Dario Marcolin, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare di Milan, tra scudetto, Champions, Allegri e giocatori di cui questa rosa non può assolutamente fare a meno. Di seguito le sue dichiarazioni.

È Rabiot l'uomo di cui il Milan non può fare assolutamente a meno?

"In questo momento si. Vedo che Rabiot fa l'attaccante, il centrocampista, il difensore, l'uomo gol. Gli attribuisco almeno 4 situazioni diverse rispetto a tutti gli altri. Però Rabiot non lo definisco un tuttocampista perché è dietro a difendere ad aiutare il Milan, a centrocampo quando devi cercare di giocare la palla. È l'uomo che si butta in profondità ed è realizzativo. Queste quattro componenti lo rendono in questo momento il migliore del Milan".