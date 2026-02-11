Napoli, Conte sugli arbitraggi: "Non mettiamoci a parlarne sempre, perché c’è sempre qualcuno che si lamenta"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, si è così espresso in conferenza stampa sugli arbitraggi: “Non mettiamoci a parlare sempre di questo, perché c’è sempre qualcuno che si lamenta. Non è una buona stagione per gli arbitri e i Var, spero che possano trovare il modo di migliorare perché tutti si lamentano, non si parla di singoli. Serve uno step in avanti, perché così come miglioriamo le squadre è giusto che Rocchi migliori anche gli arbitri. Non va bene per il calcio in generale”

Sulla lotta Scudetto: “Ci sono nove punti di distacco, abbiamo problematiche serie e mi parlate di scudetto. L’Inter sta viaggiando, ci sono Milan, Juventus e Roma e il Como stesso. Di che stiamo parlando? Ragioniamo di partita in partita, cercando di essere seri nelle domande e nelle considerazioni. Onore ai ragazzi. Non era assolutamente semplice, affrontavamo il Como a pieno organico e con dieci giorni di pausa, noi invece abbiamo giocato a Genova tre giorni fa finendo anche in dieci e perdendo un altro calciatore importante come McTominay. I giocatori vanno elogiati, perché stiamo andando oltre le potenzialità attuali, oggi abbiamo poche risorse e non c’entrano nulla con le ambizioni che avremmo voluto avere. Stiamo facendo cose egregie, poi potevamo qualificarci noi come loro una volta arrivati ai rigori. Abbiamo vinto la Supercoppa e uno scudetto in un anno e mezzo. Dispiace perché comunque poi si costruiscono annate in cui si vorrebbe fare di più e alla fine noi lo stiamo facendo per la rosa che abbiamo adesso. Qualsiasi squadra farebbe fatica nelle nostre condizioni. Complimenti ai tifosi che continuano ad apprezzare il nostro impegno, nonostante tutto siamo arrivati a un centimetro dalla qualificazione”.