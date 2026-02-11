Pellegatti: "Leggo spesso critiche, legittime per carità, ad Allegri. Dispiace che molti non capiscano l’importanza di un allenatore come lui in questa fase storica"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso su Massimiliano Allegri: "Che superficialità! Leggo spesso critiche, legittime per carità, a Massimiliano Allegri. Il Milan gioca male, è lento, poco intenso, condizionato dal “cortomusismo”. Un piccolo remind su quello che sta accadendo nella casa rossonera. Dispiace che molti non capiscano l’importanza ,in questa fase storica dell’AC MIlan , di un allenatore come Max Allegri. Non solo ovviamente per il suo lavoro sul campo, dove comunque sta guidando una squadra che non perde da quando le rondini erano nei nidi dei casolari di campagna. Sono ripartite verso i paesi caldi e stanno ritornando, con il Milan ancora imbattuto. Seconda in classifica , in attesa di capire ,quale sarà la sua posizione rispetto all’Inter e alle altre rivali all’appuntamento di metà marzo, data chiave fissata da Allegri. E TUTTI SI FERMANO AL “CORTOMUSISMO“.

IL PUNTO SUI CALENDARI DI MILAN E INTER

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui percorsi in campionato di Milan e Inter: "Il calendario dell'Inter è un po' più complesso rispetto a quello rossonero ma, a grandi linee, è concettualmente simile: anche per il Diavolo un incrocio ostico e altri tre sulla carta abbordabili. Il primo appuntamento è quello di venerdì 13 febbraio a Pisa, dopo di che il recupero col Como a San Siro (18 febbraio), seguito da un altro impegno casalingo con il Parma (22 febbraio) e poi dalla trasferta di Cremona (1 marzo). In casa rossonera la buona notizia è che, come confida Allegri, con dieci giorni prima della prossima partita, gli acciaccati Pulisic e Leao hanno la possibilità di sistemare i rispettivi muscoli. La notizia meno buona arriva osservando i risultati del girone di andata contro le tre piccole: tra Pisa, Parma e Cremonese il Milan aveva messo insieme la miseria di due punti (Pisa e Parma), trovando alla prima giornata con la Cremonese l'unica sconfitta in questo campionato".