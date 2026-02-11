Guidi racconta Nkunku: “Ragazzo molto timido, si sta sciogliendo. Contento che sia rimasto”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato Marco Guidi, firma della Gazzetta dello Sport, che ha parlato così di Nkunku e della situazione societaria del Milan:

"Io credo che nelle squadre di calcio non è la prima volta che si vede una situazione di, non voglio dire conflitto che è una parola grossa, ma di dialettica all'interno di una società. Un conto è il dialogo un conto è il conflitto, sono due cose diverse. Se c'è dialogo è normale, la prassi, anche positivo. Io devo dire che sono contento che Nkunku sia rimasto perchè quello della prima parte della stagione non era il vero Nkunku che piano piano stiamo cominciando a vedere anche per una questione caratteriale credo io, non solo fisica, perchè Nkunku mi è sembrato da subito un ragazzo molto timido cioè quando entri mi ha dato una risposta alla domanda perchè non tiri le punizioni? Mi dice 'Ma sai quando arrivi in una squadra nuova devi rispettare le dinamiche che ci sono'. Lui è un ragazzo timido entrato in punta di piedi e si sta sciogliendo da questo punto di vista. E in questo avere Rabiot, Maignan, Fofana, è stato sicuramente un aiuto"