La Lazio, che ha eliminato il Milan dalla Coppa Italia, stasera sfiderà il Bologna in gara secca

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia si chiude domani con Bologna-Lazio, sfida tra due squadre che stanno attraversando un periodo complicato. Per gli esperti di Sisal, sono favoriti gli uomini di Vincenzo Italiano, avanti a 2,10, sale a 3,75 la vittoria degli uomini di Sarri, il pareggio è a 3,20. Vantaggio rossoblù anche nelle quote sul passaggio turno, con la possibilità di volare in semifinale a 1,57 contro il 2,40 della Lazio. Italiano ha tutta la rosa a disposizione, davanti Orsolini è inamovibile e si candida al gol a 3,25, possibilità anche per Castro, come prima punta, a 3,75.

Maurizio Sarri deve fare i conti con diverse assenze ma dovrebbe confermare il tridente offensivo visto con la Juve: Maldini punta centrale, marcatore a 5,00, e Pedro e Isaksen, entrambi a segno allo Stadium, anche loro a quota 5,00. Entrambe le squadre vedono la Coppa Italia come una grande opportunità per svoltare la stagione ma, per gli esperti Sisal, sono le due meno indiziate alla vittoria finale: il bis del Bologna è a 9,00, la Lazio è addirittura il fanalino di coda, a 16.00. (ANSA).