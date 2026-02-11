La Lazio, che ha eliminato il Milan dalla Coppa Italia, stasera sfiderà il Bologna in gara secca

La Lazio, che ha eliminato il Milan dalla Coppa Italia, stasera sfiderà il Bologna in gara secca
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 15:40News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia si chiude domani con Bologna-Lazio, sfida tra due squadre che stanno attraversando un periodo complicato. Per gli esperti di Sisal, sono favoriti gli uomini di Vincenzo Italiano, avanti a 2,10, sale a 3,75 la vittoria degli uomini di Sarri, il pareggio è a 3,20. Vantaggio rossoblù anche nelle quote sul passaggio turno, con la possibilità di volare in semifinale a 1,57 contro il 2,40 della Lazio. Italiano ha tutta la rosa a disposizione, davanti Orsolini è inamovibile e si candida al gol a 3,25, possibilità anche per Castro, come prima punta, a 3,75.

Maurizio Sarri deve fare i conti con diverse assenze ma dovrebbe confermare il tridente offensivo visto con la Juve: Maldini punta centrale, marcatore a 5,00, e Pedro e Isaksen, entrambi a segno allo Stadium, anche loro a quota 5,00. Entrambe le squadre vedono la Coppa Italia come una grande opportunità per svoltare la stagione ma, per gli esperti Sisal, sono le due meno indiziate alla vittoria finale: il bis del Bologna è a 9,00, la Lazio è addirittura il fanalino di coda, a 16.00. (ANSA).