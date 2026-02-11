De Winter: "Secondo me non ho fatto così male nella prima metà di stagione"

vedi letture

L'inizio del 2026 è stato un periodo positivo per diversi giocatori del Milan che, nella prima parte della stagione, avevano fatto fatica a ingranare. Uno di questi è sicuramente Koni De Winter che è salito moltissimo nelle gerarchie di mister Massimiliano Allegri, anche sfruttando un minutaggio più corposo a causa di problemi fisici o squalifiche dei compagni. Il difensore belga questa mattina è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato della sua esperienza rossonera fino a questo momento. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il giudizio di Koni De Winter sulla prima parte della sua stagione un pochino più complicata rispetto a come sta giocando adesso: "Secondo me non ho fatto così male nella prima metà di stagione. Ho sbagliato due gare, con la Lazio in Coppa Italia e col Napoli a Riad, ma capita a tutti. Ultimamente ho trovato continuità e forse da fuori sembra che stia giocando meglio. A fine stagione sarei contento se avremo dato tutto quello che potevamo e se torneremo in Champions. Il Mondiale? Una bellissima esperienza che spero di vivere, il Milan mi può aiutare a essere più forte ed essere quindi convocato"