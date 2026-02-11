Shevchenko parla così dei gol storici alla Juventus e al Real Madrid

Ospite del format di Amazon Prime Video "FENOMENI" in compagnia dell'ex calciatore Luca Toni, Andriy Shevchenko, storico attaccante del Milan che tra il 1999 e il 2006 ha vinto tutto in rossonero, anche un Pallone d'Oro. Di seguito alcuni estratti delle suo intervento.

Il gol più bello della tua carriera quello contro la Juve?

"Diciamo così, il gol che ho fatto era da una posizione molto difficile però non avevo altra scelta. Quando tu prendi una decisione, io ho guardato, ho visto lui in mezzo però il mio sguardo era più sulla posizione, ho detto bisogna prendere una decisione, ho fatto un tiro e la palla è entrata. Io direi che tirando da quella posizione, la speranza che fai gol è poca, però non avevo altra scelta. Dentro area di rigore c'era lul (Inzaghi ndr.), non c'era nient'altro. Il momento, giocare contro la Juve, partita importante, sono riuscito a sbloccarla con questo gol, un gol importante, non posso dire che è il gol più bello perchè ne ho fatti tanti altri belli. Ho fatto un gol con il Chelsea contro il Tottenham fantastico, anche il gol contro la Roma durante lo scudetto, primo gol che l'ho stoppata di petto"

Il gol al Real Madrid

"Io sono partito titolare, poi si è fatto male un mio compagno e Carlo ha cambiato formazione per adattare la squadra. La squadra vinceva tanto, champions, campionato, il Milan andava bene, io stavo recuperando dall'infortunio. Ad un certo punto ho bussato da Carlo nell'ufficio, abbiamo parlato, mi ha spiegato che in quel momento non avevo posto nella squadra ma di tenermi pronto perchè quando arriverà il momento dovevo essere pronto. E questo momento è arrivato. È stato un gol particolare in un momento difficile"