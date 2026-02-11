Milan, come cambia il clima in un anno: ieri cena tra giocatori e tutto lo staff di Milanello

vedi letture

Nel giro di un anno il clima nel mondo Milan è cambiato completamente. Si è passati dagli ammutinamenti del cooling break e alla lite tra allenatore e capitano in mezzo al campo ad un ambiente sereno, concentrato e rispettoso. Merito di Massimiliano Allegri e del suo staff, che hanno riportato a Milanello tanta "normalità". Sentimenti positivi che si rispecchiano nel gruppo e soprattutto nei risultati.

Riporta Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, che ieri la squadra, utilizzando i fondi raccolti con le multe di questa prima metà di campionato, ha organizzato una cena all'hotel Gallia, in centro a Milano, con tutto lo staff di Milanello. Presente tutto lo staff tecnico, medico, i fisioterapisti, i magazzinieri e anche il DS Tare. Circa 70 persone del mondo Milan per vivere un momento di normalità e condivisione insieme per questo finale di stagione, senza discorsi altisonanti o cose del genere: una cena per il puro gusto di stare bene insieme.