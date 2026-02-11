De Winter: "La firma del contratto con il Milan ha svoltato la mia carriera. Dovevo chiamarmi come Seedorf..."

L'inizio del 2026 è stato un periodo positivo per diversi giocatori del Milan che, nella prima parte della stagione, avevano fatto fatica a ingranare. Uno di questi è sicuramente Koni De Winter che è salito moltissimo nelle gerarchie di mister Massimiliano Allegri, anche sfruttando un minutaggio più corposo a causa di problemi fisici o squalifiche dei compagni. Il difensore belga questa mattina è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato della sua esperienza rossonera fino a questo momento. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Koni De Winter sull'importanza di essere al Milan: "Da piccolo seguivo in tv le partite in Champions League del Milan e usavo la squadra rossonera alla play-station. Mio papà le guardava già prima che nascessi, gli piaceva Seedorf e avrebbe voluto chiamarmi come lui, Clarence. Il gol a Roma il momento più bello di questa esperienza? No, scelgo la firma del contratto, lì è svoltata la mia carriera".