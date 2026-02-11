La Juventus, tramite il ds Ottolini, non chiude al clamoroso rinnovo di Vlahovic

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - "Siamo contenti del lavoro di Spalletti e del suo staff: tutti vedono che la Juve è migliorata come squadra e come singoli, ora avremo tante altre partite importanti e siamo convinti che si andrà avanti": così il direttore sportivo bianconero, Marco Ottolini, sul futuro dell'allenatore e sul percorso che sta facendo la squadra. "Vlahovic tornerà a disposizione tra qualche settimana - continua ai microfoni di Sky Sport - e il discorso per il suo rinnovo non è chiuso".

Anche Weston McKennie è in scadenza con la Juve: "Sta facendo bene, ha quantità e qualità e quelli forti vogliamo tenerli - aggiunge Ottolini sull'americano - e proseguiamo i colloqui con lui e con il suo entourage". (ANSA).