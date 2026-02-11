La Juventus, tramite il ds Ottolini, non chiude al clamoroso rinnovo di Vlahovic
MilanNews.it
(ANSA) - TORINO, 10 FEB - "Siamo contenti del lavoro di Spalletti e del suo staff: tutti vedono che la Juve è migliorata come squadra e come singoli, ora avremo tante altre partite importanti e siamo convinti che si andrà avanti": così il direttore sportivo bianconero, Marco Ottolini, sul futuro dell'allenatore e sul percorso che sta facendo la squadra. "Vlahovic tornerà a disposizione tra qualche settimana - continua ai microfoni di Sky Sport - e il discorso per il suo rinnovo non è chiuso".
Anche Weston McKennie è in scadenza con la Juve: "Sta facendo bene, ha quantità e qualità e quelli forti vogliamo tenerli - aggiunge Ottolini sull'americano - e proseguiamo i colloqui con lui e con il suo entourage". (ANSA).
Pubblicità
News
Napoli, Conte promette di andare in conferenza facendo sempre il gesto del 2 per le vittorie di Scudetto e Supercoppa
Le più lette
2 Nkunku racconta: "Ricordo che una volta in partitella con Ibra ho fatto un errore. Il giorno dopo..."
3 Jimenez: "Sentivo che al Milan non avrei avuto i minuti che desideravo. In Italia ritmo basso, mi sento più a mio agio in Premier"
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
De Winter: "Allegri figura importante nella mia carriera. Scudetto? L'obiettivo è il quarto posto, però..."
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com