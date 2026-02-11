MN - Renquin su Saelemaekers: "Buonissimo giocatore, ma ha tratto benefici anche dal suo agente"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato la leggenda belga Michel Renquin in esclusiva tramite il giornalista Alessandro Schiave. Al finalista di Euro 1980 in Italia gli abbiamo chiesto un parere su Saelemaekers e Jashari. Questo un estratto delle sue considerazioni:

Signor Renquin, tre indizi fanno una prova. Nkunku, Modric e Füllkrug hanno tutti segnato il loro primo gol in maglia rossonero su assist di Saelemaekers. Cosa pensate in Belgio dell'esterno rossonero?

"Alexis è un buonissimo giocatore ma la sua carriera ha tratto beneficio dal fatto che ha avuto un agente che è stato capace di spostarlo a destra e a sinistra. Ma nonostante ciò fino ad oggi ha davvero avuto una bella carriera. Non lo conosco personalmente ma mi sembra un tizio simpatico. Per me non esiste solo il calciatore ma c'è anche l'uomo. E io penso che sia un ragazzo davvero interessante."