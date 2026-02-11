De Winter: "Allegri ha chiaro in testa l'obiettivo. Sentire la sua fiducia aiuta tanto"

L'inizio del 2026 è stato un periodo positivo per diversi giocatori del Milan che, nella prima parte della stagione, avevano fatto fatica a ingranare. Uno di questi è sicuramente Koni De Winter che è salito moltissimo nelle gerarchie di mister Massimiliano Allegri, anche sfruttando un minutaggio più corposo a causa di problemi fisici o squalifiche dei compagni. Il difensore belga questa mattina è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato della sua esperienza rossonera fino a questo momento. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di De Winter su Max Allegri e sul suo rapporto con il tecnico livornese del Milan: "Bello, con il mister ho un ottimo rapporto. Con noi è simpatico come lo vedete all'esterno, ma soprattutto è una persona molto equilibrata. Ha chiaro in testa qual è l'obiettivo da raggiungere, sa cosa vuole e va dritto per ottenerlo. La fiducia nel calcio fa la differenza e sentirla a parole dal tuo allenatore, e poi viverla nei fatti, aiuta tanto. Quando arrivai a 16 anni dal Belgio ero spaesato. Se capitava di allenarmi con lui, aveva sempre tante attenzioni. Poi quando mi ha visto più maturo, mi ha aggregato alla prima squadra e mi ha fatto esordire"