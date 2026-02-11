Serie A, sette giocatori squalificati: c'è anche un calciatore del Pisa

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Sono sette i giocatori squalificati dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 24/a giornata. La sanzione più severa, due giornate di stop e un'ammenda di 10mila euro, è stata inflitta a Nemanja Matic del Sassuolo, espulso per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, mentre un turno di stop, e una multa di duemila euro, dovrà osservare Mariano Troilo, del Parma, che dopo essere stato espulso per doppia ammonizione ha ritardato l'uscita dal campo, continuando a protestare in modo plateale, prima all'intervento del proprio capitano per allontanarlo. Una giornata di squalifica è stata inflitta poi a Juan Jesus del Napoli, espulso per doppia ammonizione, e a Tommaso Pobega del Bologna, meritevole di un cartellino rosso per aver commesso "un grave fallo di gioco".

Infine, staranno fermi per un turno perchè ammoniti in stato di diffida Lameck Banda (Lecce), Marius Marin (Pisa) e Alessio Romagnoli (Lazio). Quanto alle società, il Genoa dovrà pagare un'ammenda di 15mila euro "per avere suoi sostenitori lanciato tre monete in direzione di un assistente due delle quali lo colpivano all'avambraccio ed alla schiena", e il Lecce una multa di diecimila euro per lancio di petardi, un fumogeno e bottigliette di plastica in campo. (ANSA).