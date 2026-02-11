De Winter a Milan Tv: "Allegri mantiene sempre l'equilibrio: tutti mi hanno accolto molto bene"

Koni De Winter, centrale difensivo del Milan arrivato a titolo definitivo dal Genoa nel corso dell'ultimo calciomercato estivo, è stato intervistato dai canali ufficiali del club rossonero, su Milan TV. Le sue dichiarazioni in integrale.

Sui primi mesi al Milan...

"Sono arrivato qua e ho trovato bei compagni, un bello staff e una bella squadra in generale. Ho lavorato come ho fatto sempre: a volte le partite non vanno come vuoi ma come ho fatto sempre cerco di fare il meglio possibile"

Qual è il tuo ruolo preferito?

"Per me l'importante è stare sul campo, poi cerco di aiutare dove posso. Però fare il difensore, se sono a sinistra o a destra, non cambia molto, non è un problema"

Sull'atmosfera in gruppo:

"Tutti i compagni mi hanno accolto molto bene e anche lo staff: si sente che tutti sono qua per aiutarti a fare il meglio possibile per il gruppo e non solo per il singolo"

Su Allegri:

"Una sua qualità è mantenere sempre l'equilibrio ed essere sempre un punto stabile per la squadra"

Sul primo gol con la Roma:

"Ero molto contento per me e per la squadra: un momento molto bello perché c'era anche la mia famiglia allo stadio. Sono momenti che sono belli per la mia carriera"

Sulle ultime 15 partite di stagione:

"Sappiamo l'importanza che ha ogni partita e la prepariamo come facciamo sempre"

Sul feeling con il connazionale Saelemaekers:

"Lavoriamo tanto insieme ed è più facile perché parliamo la stessa lingua. Ma lo facciamo con tutti i compagni ma con lui c'è qualcosa di diverso"