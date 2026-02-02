Il Crystal Palace va fino in fondo: ufficializzato Strand Larsen

Il Crystal Palace va fino in fondo e ufficializza sul gon Jorgen Strand Larsen, nuovo attaccante in arrivo dal Wolverhampton nonostante sia sfumato il passaggio di Jean-Philippe Mateta al Milan. Di seguito si riporta il comunicato ufficiale: "Il Crystal Palace è lieto di annunciare l’ingaggio di Jørgen Strand Larsen dal Wolverhampton Wanderers con un’operazione da record per il club.

Il nazionale norvegese di 25 anni ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo. Indosserà la maglia numero 22 con le Eagles e diventa il terzo acquisto della finestra di mercato di gennaio.

Strand Larsen ha trascorso l’ultimo anno e mezzo con i Wolves, dopo due stagioni al Celta Vigo. Adattatosi con facilità al calcio inglese, ha segnato 14 gol in Premier League in 35 presenze nella sua prima stagione al Molineux nel 2024/25.

Strand Larsen ha fatto il suo debutto da professionista nel 2017 con il club norvegese Sarpsborg, con cui ha anche disputato l’Europa League, prima di trasferirsi al club olandese Groningen nel settembre 2020.

Il potente attaccante ha esordito con la nazionale maggiore della Norvegia nel novembre 2020 ed è da allora una presenza fissa a livello internazionale, collezionando 24 presenze e 4 gol.

Il presidente Steve Parish ha dichiarato:

«Siamo entusiasti che Jørgen abbia scelto di proseguire con noi il suo straordinario percorso e non vediamo l’ora di vederlo in azione a Selhurst Park.

Sono certo che si dimostrerà una risorsa preziosa per molti anni a venire».

Strand Larsen ha aggiunto:

«Sono davvero entusiasta di arrivare al Crystal Palace. È qualcosa che desideravo fare da molto tempo.

Sono qui per portare energia e gol e per dare il massimo per il club».

Tutto il Crystal Palace desidera dare il benvenuto a Jørgen nel Sud di Londra e augurargli il meglio per la sua carriera in rosso e blu".