De Zerbi in bilico col Marsiglia, oggi non ha condotto l'allenamento

La netta sconfitta di ieri sera, 3-0 in casa del Brugge, e la conseguente eliminazione dalla Champions League con il gol allo scadere del portiere del Benfica contro il Real Madrid, potrebbero costare caro a Roberto De Zerbi. Attualmente il Marsiglia è terzo in Ligue 1, a 5 punti dal Lens e 7 dal PSG, ma è comunque in forte discussione il futuro del tecnico italiano: nella giornata odierna De Zerbi, viste le ore di riflessione, non si è presentato all'allenamento della squadra.

La seduta è stata condotta da Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Velodrome: nelle prossime ore potrebbe arrivare il divorzio vista la tensione altissima di queste ore.