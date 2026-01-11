Clamoroso in FA Cup: Crystal Palace eliminato da una squadra di 6ª divisione

È tanto clamoroso quanto fantastico quello che è successo ieri nel 3° turno della FA Cup, la competizione più romantica inglese vista la sua speciale composizione. A sfidare i detentori della coppa, il Crsytale Palace, è stata una squadra che partecipa alla sesta serie inglese: il Macclesfield FC, squadra che si colloca ben 117 posizioni sotto the Eagles e che è allenata dal fratello di Rooney, ex fuoriclasse dello United. La partita si è giocata nello stadio Moss Rose, stadio di casa del Macclesfield che ha una capienza di 6355 persone ed è stato costruito nel 1891.

La partita è terminata 2-1 per la squadra di casa che si è portata in vantaggio al 43' del primo tempo grazie al gol di Paul Dawson e che hanno raddoppiato al 61' con Buckley-Ricketts. L'ha riaperta il Palace al 90' con una punizione di Yeremi Pino che però non è servita per completare la rimonta. Il match, dopo 8 minuti di recupero, è terminato con l'invasione di campo dei tifosi locali con i giocatori portati in trionfo dopo un vero e proprio miracolo sportivo.