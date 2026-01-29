Pellegatti: “Quando Comvest verserà 557 milioni ad Elliot, questo andrà via”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della situazione societaria rossonera e dell'imminente arrivo di Manulife Comvets. Queste le sue parole:

"L'articolo di Marco Sacchi su calcio e finanza del pomeriggio ci ha tranqullizato, perchè avevamo letto nei giorni scorsi altri articoli che non escludevano, quando Manulife Comvest avesse pagato il debito e quindi Elliot sarebbe uscito e Cardinale avrebbe cambiato creditore, è trapelata qualche notiza che per diversi motivi tira cui lo stadio, Elliot sarebbe potuto non uscire. Come detto in precedenza, abbiamo avuti dei momenti di opacità, con la situazione RedBird, Vendor Loan, presenza Elliot. Allora abbiamo detto bene, arriva Comvest e si chiude la parbola Elliot. Il presente, l'articolo di Calcio e Finanza ci dice che il CDA delle 19 di lunedì ha praticamente confermato il cambio da Elliot a Comvest cioè l'annunico del nuovo gruppo del rifinanziamento, che a me risulta giorno 30 gennaio, qualcuno dice fra qualche giorno. Quando Elliot prenderà 557 milioni da Comvest, Elliot uscirà dal CDA con Singer e Mitchell".