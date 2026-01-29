Europa League, stasera Roma e Bologna in campo: tutte le partite di UEL
MilanNews.it
Dopo la super giornata di Champions League di ieri sera, oggi tocca all'Europa League. Stesso format, stesso numero di partite e due italiane, Bologna e Roma, che lotteranno per rimanere e conquistare le prime 8 posizioni della classifica. Questo il calendario dell'ultima giornata:
LE PARTITE DELL'ULTIMA GIORNATA
PANATHINAIKOS-ROMA
BETIS-FEYENOORD
ASTON VILLA-SALISBURGO
NOTTINGHAM FOREST-FERENCVÁROS
LILLE-FRIBURGO
CELTIC-UTRECHT
PORTO-RANGERS
MACCABI TEL AVIV-BOLOGNA
BASILEA-VIKTORIA PLZEN
MIDTJYLLAND-DINAMO ZAGABRIA
STELLA ROSSA-CELTA VIGO
STEAUA BUCAREST-FENERBAHCE
GO AHEAD EAGLES-BRAGA
GENK-MALMOE
OLYMPIQUE LIONE-PAOK
LUDOGORETS-NIZZA
STURM GRAZ- BRANN
STOCCARDA-YOUNG BOYS
