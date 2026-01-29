Champions League: Inter contro? Agli ottavi c'è un grosso rischio. Il tabellone

Terminata la fase campionato della UEFA Champions League, a febbraio inoltrato riprenderà con i play-off che giocheranno le squadre che si sono classificate dalla 9° alla 24° posizione. Vediamo tutte le informazioni utili su date, orari e composizione degli accoppiamenti dei play-off.

DATE PLAY-OFF

I playoff della Champions League 2025-2026 si terranno a partire dalla seconda metà del mese di febbraio. Dopo il sorteggio verranno stabilite date e calendario. Le gara d'andata dei playoff sono in programma il 17/18 febbraio e quelle di ritorno la settimana successiva, il 24/25 febbraio.

I SORTEGGI

Terminata la fase a gironi di Champions League, tra poco più di due settimane la competizione riprenderà con i play-off che giocheranno le squadre qualificatesi dalla 9° alla 24° posizione. Gli accoppiamenti verranno sorteggiati venerdì 30 gennaio alle ore 12:00 a Nyon. Il meccanismo del sorteggio segue criteri ben precisi basati sulla classifica finale della fase campionato:

- Le squadre classificate 9ª e 10ª, 11ª e 12ª, 13ª e 14ª, 15ª e 16ª sono considerate teste di serie (Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen)

- Le squadre classificate 17ª e 18ª, 19ª e 20ª, 21ª e 22ª, 23ª e 24ª sono non teste di serie (Bodo Glimt, Benfica, Monaco, Qarabag, Club Brugge, Galatasaray, Borussia Dortmund, Olympiacos)

Gli abbinamenti previsti sono:

Real Madrid o Inter contro Bodo Glimt o Benfica - agli ottavi Sporting Lisbona o Manchester City

PSG o Newcastle contro Monaco o Qarabag - agli ottavi Chelsea o Barcellona

Juventus o Atletico Madrid contro Club Brugge o Galatasaray - agli ottavi Tottenham o Liverpool

Atalanta o Bayer Leverkusen contro Borussia Dortmund o Olympiacos - agli ottavi Arsenal o Bayer Monaco

Ricordiamo che sono ammessi incroci tra squadre della stessa federazione e anche tra club che si sono già affrontati nella fase campionato.