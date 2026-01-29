Aké, Dragusin o Mister X: il Milan ci prova per un difensore

La fine della campagna acquisti invernale 2026 è sempre più vicina e la sensazione è che il Milan non farà altre operazioni dopo aver preso ad inizio gennaio Niclas Fullkrug. Ma il mercato, si sa, è imprevedibile, soprattutto negli ultimi giorni, e quindi se ci sarà la possibilità e dovesse spuntare qualche occasione interessante il Diavolo si farà trovare pronto.

NUOVO NOME - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che da qui al 2 febbraio non è impossibile che qualche calciatore chieda la cessione per andare a giocare con continuità da qualche altra parte. Non è un mistero che il Milan sia attento in questo momento in particolare a scovare qualche occasione per rinforzare il reparto difensivo. E l'ultimo nome emerso in queste ore è quello di Nathan Aké, difensore classe 1995 del Manchester City, i cui agenti avrebbero avuto dei colloqui con i dirigenti rossoneri. Pep Guardiola, tecnico de Citizens, visti i diversi infortuni che stanno decimando la sua retroguardia, non vorrebbe darlo via, ma non è da escludere che possa essere lo stesso giocatore a chiedere la cessione per giocare di più in vista del Mondiale (il ct olandese Koeman gli ha detto da tempo che deve giocare di più se vuole sperare nella convocazione).

DRAGUSIN E MISTER X - Un altro nome accostato con insistenza al Milan negli ultimi giorni è quello di Radu Dragusin che è in uscita dal Tottenham dove non sta trovando spazio. L'ex Genoa e Juventus, se gli Spurs dovessero aprire al prestito con diritto di riscatto, potrebbe essere un'interessante occasione last minute. Ma attenzione anche a un ipotetico Mister X, vale a dire un esubero di qualche big che chiederà la cessione in queste ultime ore di mercato invernale.