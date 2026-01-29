Europa League, la situazione delle italiane in classifica e le possibili combinazioni
Questa sera l'ultimo turno della fase campionato dell'Europa League. Vediamo prima della classifica le combinazioni che servono per veder Roma e Bologna direttamente qualificate agli ottavi.
ROMA AGLI OTTAVI SE - La Roma, con 15 punti in classifica, è artefice del suo destino. Basterà vincere in casa del Panathinaikos per non fare calcoli, ma per accedere direttamente agli ottavi di finale potrebbe bastare anche un pareggio nel caso in cui il il Betis (14 punti) non dovesse superare in casa il Feyenoord, il Porto (14 punti) non dovesse battere i Rangers all'Estádio do Dragão; se il Ferecnvaros (15 punti) dovesse perdere sul campo del Nottingham Forest; il Genk (13 punti) non prevalesse in casa con il Malmo e la Stella Rossa (13 punti) non riuscisse ad avere la meglio tra le mura amiche contro il Celta Vigo. In caso di arrivo a pari punti diventerebbe decisiva la differenza reti.
BOLOGNA AGLI OTTAVI SE - Il Bologna (12 punti), certo di un posto negli spareggi, per sperare negli ottavi è obbligato a battere in trasferta il Maccabi Tel Aviv fanalino di coda e già eliminato, augurandosi un incastro di risultati favorevole per agganciare il Ferencvaros o la Roma e lasciarsi alle spalle Celta Vigo (12 punti), Paok Salonicco (12 punti, impegnato fuori casa contro il Lione capolista, già agli ottavi), Stoccarda (13 punti, ospiterà gli Young Boys) o quantomeno agganciare la Stella Rossa, il Porto e il Betis. Anche in questo caso diventerebbe decisiva la differenza reti.
LA CLASSIFICA
1. Lione 18 pt.
2. Aston Villa 18 pt.
3. Friburgo 17 pt.
4. Midtjylland 16 pt.
5. Braga 16 pt.
6. Roma 15 pt.
7. Ferencvaros 15 pt.
8. Real Betis 14 pt.
9. Porto 14 pt.
10. Genk 13 pt.
11. Stella Rossa 13 pt.
12. Paok Salonicco 12 pt.
13. Stoccarda 12 pt.
14. Celta Vigo 12 pt.
15. Bologna 12 pt.
16. Nottingham Forest 11 pt.
17. Viktoria Plzen 11 pt.
18. Fenerbahce 11 pt.
19. Panathinaikos 11 pt.
20. Dinamo Zagabria 10 pt.
21. Lille 9 pt.
22. Brann 9 pt.
23. Young Boys 9 pt.
24. Celtic 8 pt.
25. Ludogorets 6 pt.
26. Feyenoord 6 pt.
27. Basilea 6 pt.
28. Salisburgo 6 pt.
29. FCSB 6 pt.
30. Go Ahead Eagles 6 pt.
31. Sturm Graz 4 pt.
32. Rangers 4 pt.
33. Nizza 3 pt.
34. Utrecht 1 pt.
35. Malmoe 1 pt.
36. Maccabi Tel Aviv 1 pt.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan