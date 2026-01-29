Milan-Como, biglietti già disponibili: info e fasi di vendita
Nel match valido per il recupero della 24ª giornata di Serie A il Milan affronterà il Como a San Siro. Sarà lo scontro numero 36 tra le due squadre: il bilancio vede 20 vittorie rossonere, 5 successi comaschi e 10 pareggi.
INFORMAZIONI GENERALI
La data e l'ora di Milan-Como non sono state ancora definite.
BIGLIETTI
I biglietti per Milan-Como sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket secondo la seguente modalità:
Fase Abbonati: dalle ore 15.00 di martedì 27 gennaio e fino alle 23.59 di giovedì 29 gennaio, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.
Fase Milan Club: dalle ore 15.00 di martedì 27 gennaio alle 23.59 di giovedì 29 gennaio, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato.
Vendita libera: dalle ore 15.00 di venerdì 30 gennaio e fino a esaurimento delle disponibilità.
PROMOZIONI
A partire dalla fase abbonati sarà attiva la Promo Friends al costo di 1€: acquistando un biglietto a tariffa intera, sarà possibile acquistarne un altro a 1€. I biglietti con Promo Friends possono essere acquistati insieme ad un biglietto intero in rapporto 1:1 (es. 1 intero + 1 ridotto; 2 interi + 2 ridotti).
MATCHDAY UPGRADES
Rendi ancora più speciale la tua esperienza a San Siro aggiungendo al biglietto i nostri nuovi servizi:
Fast Track: consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 5€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.
Casa Milan Hospitality Experience: offre la possibilità di vivere una intera giornata a tinte rossonere. Al prezzo di 38€, Casa Milan Hospitality Experience include il pre-partita nell'headquarter del Club, con tour del Museo Mondo Milan e servizio food & beverage presso Casa Milan Bistrot.
