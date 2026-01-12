Xabi Alonso non è più il tecnico del Real Madrid: panchina ad Arbeloa

La Supercoppa di Spagna è stata fatale per Xabi Alonso: il Real Madrid ha perso 3-2 contro il Barcellona e all'indomani della sconfitta il club madrileno ha annunciato la separazione consensuale dal suo allenatore. Il feeling tra l'ex centrocampista e la panchina del Real non è mai sbocciato, sin dall'esperienza al Mondiale per Club di quest'estate: i risultati sono stati altalenanti, anche in campionato e a stagione in corso. Al suo posto il Real ha deciso di promuovere Alvaro Arbeloa, altro grande ex.

Questo il comunicato del club: "Il Real Madrid CF annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra. Xabi Alonso avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo team tecnico per il lavoro e la dedizione dimostrati in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questa nuova fase della loro vita".