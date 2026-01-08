Il Real Madrid senza Mbappé e l'ex Milan Brahim per la Supercoppa di Spagna

vedi letture

(ANSA) - GEDDA, 06 GEN - Il Real Madrid dovrà fare a meno di Kylian Mbappé, alle prese con un infortunio al ginocchio, in occasione della Supercoppa di Spagna che si giocherà questa settimana in Arabia Saudita. Il capitano della nazionale francese, capocannoniere del club (18 gol in campionato e nove in Champions League in questa stagione), non è incluso nella lista dei convocati per il torneo di Gedda. Mbappé, che si sta riprendendo da una distorsione al ginocchio sinistro subita in allenamento la scorsa settimana, è stato costretto a saltare la partita della Liga contro il Real Betis, vinta dal Real Madrid per 5-1. Una fonte vicina al 27enne attaccante ha dichiarato che probabilmente sarà fuori per almeno tre settimane. La squadra di Xabi Alonso affronterà i rivali dell'Atlético Madrid nella semifinale di Supercoppa di giovedì. L'altra partita, in programma il giorno prima, vedrà il Barcellona affrontare l'Athletic Bilbao.

La finale è prevista per domenica, sempre a Gedda. L'allenatore basco, sotto pressione dopo un inizio di stagione deludente, sperava da tempo di riavere la sua superstar, assicurando a tutti sabato che il club spagnolo avrebbe fatto tutto il possibile per ridurre al minimo la sua assenza. Dopo la pausa natalizia, Mbappé si è allenato al coperto, sperando di tornare per la finale di domenica in caso di vittoria contro l'Atlético giovedì. Tuttavia, ritenuto non ancora pronto, alla fine non è stato convocato. L'assenza di Mbappé si aggiunge a quella del difensore brasiliano Éder Militão. (ANSA).