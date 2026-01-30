Crystal Palace, arriva il sostituto di Mateta? Gli inglesi ufficializzano Guessand

© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 21:28Dall'Estero
di Niccolò Crespi

Prosegue la trattativa tra il Milan e il Crystal Palace per portare in rossonero Jean Philippe Mateta. Il centravanti rossonero spinge per vestire la maglia del Milan subito, così come il club di Via Aldo Rossi, intento a regalare a mister Allegri un nuovo attaccante fisico. Intanto, il Crystal Palace annuncia l’arrivo di un nuovo attaccante: si tratta di Evann Guessand dall’Aston Villa.