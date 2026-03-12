Vola ancora il Bodo Glimt: 3-0 allo Sporting Lisbona nell'andata degli ottavi di Champions

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Serata di Champions League ricca di gol, in cui il protagonista principale è senza dubbio Federico Valverde, che con una tripletta tutta nel primo tempo incanta il Bernabeu nella sera in cui il Real Madrid batte il Manchester City 3-0. Al 20' pt, su lancio millimetrico di Courtois, l'uruguaiano fa un controllo orientato che lo lancia verso la porta di Donnarumma, poi salta il portiere italiano e segna il vantaggio. Sette minuti dopo, su suggerimento di Vinicius, è ancora il centrocampista, stavolta con un sinistro incrociato, a punire la difesa del City. Al 42' poi, Brahim Diaz scucchiaia, Valverde controlla con un sombrero che supera Guehi e poi calcia per la sua tripletta personale, realizzata portando la fascia da capitano. Nella ripresa, Donnarumma commette un fallo da rigore su Vinicius, ma si riscatta parando la successiva conclusione del brasiliano. Al Parco dei Principi, nella rivincita della finale del mondiale per club vinta dai londinesi, il Paris Saint Germain batte il Chelsea 4-2. Barcola porta in vantaggio i padroni di casa con un sinistro sotto l'incrocio al 10' pt, ma al 28' gli ospiti pareggiano con Malo Gusto che buca i guantoni di Safonov.

I parigini tornano avanti al 40' con Dembelé, al termine di un contropiede condotto magistralmente. Nella ripresa al 12' Enzo Fernandez trova nuovamente la parità per il Chelsea con un piattone dal centro dell'area, ma un pallonetto di Vitinha restituisce la il vantaggio al Psg al 29' st. Un gran destro da fuori di Kvaratskhelia e poi un'altra conclusione del georgiano chiudono il match sul 5-2. In Norvegia, il Bodo/Glimt stende 3-0 lo Sporting Lisbona. Fet su rigore porta in vantaggio i padroni di casa al 32' pt, poi Blomberg nel recupero trova il raddoppio nel recupero. Nella ripresa Hogh segna il 3-0 su suggerimento di Hauge. (ANSA).