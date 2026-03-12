Trump risponde: “Iran benvenuto ai Mondiali, ma rischiano la vita”

La partecipazione dell'Iran ai prossimi Mondiali in USA è a forte rischio. Nelle scorse ore il ministro dello sport iraniano ha dichiarato di fatto di non voler assolutamente presentare la propria nazionale in campo per i motivi che tutti sappiamo. Coem riporta la Gazzetta dello Sport, la risposta del presidente Trump non si è fatta attendere e alle parole del ministro ha risposto così: "La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato che siano lì, per la loro vita e sicurezza"

Per cercare di distendere gli animi, è subentrato Infantino, presidente della FIFA che ha dichiarato: "Il presidente Trump ha ribadito che la nazionale iraniana è ovviamente benvenuta a partecipare al torneo negli Stati Uniti - aveva spiegato - Abbiamo tutti bisogno di un evento come la Coppa del Mondo per unire le persone ora più che mai, e ringrazio sinceramente il Presidente degli Stati Uniti per il suo sostegno, poiché dimostra ancora una volta che il calcio unisce il mondo"