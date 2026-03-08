live mn Verso Milan-Inter: Estupinan verso una maglia da titolare, in avanti ancora Leao-Pulisic

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic.

16.00 - Dopo il gol decisivo per l'1-0 nel match d'andata dello scorso 23 novembre, Christian Pulisic potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a segnare in entrambi i derby stagionali di Serie A contro l'Inter a partire da Kaká nel 2003/04.

15.00 - A poche ore dal Derby, racconta Andrea Paventi in diretta su Sky Sport 24, scendono le possibilità di vedere Marcus Thuram tra i convocati di Cristian Chivu per il Derby di questa sera. Il francese, come aveva annunciato ieri proprio l'allenatore nerazzurro, è alle prese con un attacco influenzale che gli ha fatto saltare l'ultimo allenamento.

14.20 - Questa la probabile formazione dell'Inter in vista del Derby di questa sera:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. A disp.: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, de Vrij, Dumfries, Carlos Augusto, Darmian, Calhanoglu, Sucic, Frattesi. All. Cristian Chivu.

14.00 - Grande attesa per il Derby di questa sera tra Milan ed Inter, con il match che si disputerà in un San Siro delle grandi occasioni: il Meazza è sold out! Questo non ha fermato Luka Modric, racconta Manuele Baiocchini su Sky Sport 24, di acquistare e mandare circa 60 biglietti a parenti ed amici croati per poter assistere alla partita. Il centrocampista, anima del Milan di Max Allegri, è ovviamente uno degli osservati speciali in quello che sarà il suo secondo, e forse ultimo, incontro con l'Inter.

13.40 - Per il derby di questa sera San Siro sarà sold-out. Ma il tutto esaurito di oggi entrerà nella storia della Serie A, visto che l'incasso sarà il più alto nella storia del calcio italiano, battendo così il record di quello di andata. Alla Scala del Calcio per questo Milan-Inter sono attesi 75.500 spettatori, mentre nelle casse rossonere entreranno tra gli 8,7 e i 9 milioni di euro. Riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport che anche tutte le aree hospitality saranno piede, con circa 5 mila persone al loro interno.

Saranno invece quasi 100 i paesi che saranno rappresentanti da coloro che hanno acquistato il biglietto d'ingresso, e 220 i giornalisti accreditai. A boroso campo cinqua fotografi e 25 social media manager. In più, questo derby della Madonnina sarà visibile su Internet o in TV in oltre 200 nazioni.

13.20 - IL PARERE DI SHEVA

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex numero 7 del Milan Andriy Shevchenko ha presentato il derby in programma questa sera a San Siro, partita che nel corso della sua carriera rossonera ha deciso, giocato e vinto in diverse occasioni.

L'uomo della svolta Milan è stato Allegri?

"Max è una garanzia. Il Milan tornato ai vertici è una sua creazione, lo ha trasformato. Ha restituito competitività alla squadra, reso più forti i giocatori che ha avuto a disposizione. Se prendi lui, sai cosa sposi: è un allenatore formato ed esperto, con caratteristiche precise, che forma un gruppo con le sue idee. Sa farsi seguire, portare i giocatori dalla sua parte: è un gestore formidabile. Avevo già detto mesi fa che ci aspettavamo tanto dal Milan di Allegri: ha mantenuto le promesse per la felicità di tutti i milanisti. Sta facendo un gran lavoro e un ottimo campionato".

13.00 - La Curva Sud Milano questa sera, non esporrà la coreografia al derby ed è diventata una triste abitudine da due anni a questa parte. Contrariamente a qualche voce di corridoio circolata questa mattina, gli ultras rossoneri non hanno rinunciato ad esibirla, molto più semplicemente non hanno preparato nulla. CLICCA QUI PER TUTTA LA RICOSTRUZIONE

12.40 - DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: domenica 8 marzo 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

12.20 - MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri

Assistenti: Baccini - Berti

IV uomo: Marchetti

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

12.00 - Alla vigilia di Milan-Inter Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Bisogna guardare la realtà delle cose. In questo momento siamo a -10 e non abbiamo ancora raggiunto la Champions [...]. Potevamo fare meglio in alcune circostanze quest'anno, però se abbiamo 57 punti sono quelli che meritiamo". (CLICCA QUI per leggere le dichiarazioni complete"

È arrivato quel giorno lì, è la domenica del derby di Milano. Alle 20:45 la città si fermerà per concentrarsi su questa stracittadina, il cui risultato avrà un peso specifico importante non solo sulle stagioni di Milan ed Inter, ma anche sull'economia del campionato. Una vittoria rossonera potrebbe infatti riaprire tutto, mentre una nerazzurra metterebbe la parola fine alla corsa scudetto. L'obiettivo del Diavolo, comunque, resta ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, che come detto da Massimiliano Allegri dista almeno 5 vittorie. Seguite il nostro live testuale per non perdervi neanche una notizia in questa marcia di avvicinamento verso il derby. Restate con noi!!!