Il derby di stasera potrà impennare o spianare la strada che resta

Oggi è il giorno. Questa sera, a San Siro, è in programma il derby di Milano, una partita che non sarà mai come le altre. Per storia, fascino, ma soprattutto importanza. Difronte ci saranno la prima e la seconda di questa Serie A, anche se numeri alla mano e punti di distacco in classifica sono tanti, forse anche troppi.

Ma quello che ci si aspetta questa sera è spettacolo, grinta, ma soprattutto voglia di portare a casa una partita che Milano vale ben oltre i 3 punti, visto che in palio c'è anche il dominio della città. C'è da dire, comunque, che il derby di oggi potrà impennare o spianare la strada che resta, ad entrambe per le squadre.

Sì, perché se il Milan dovesse vincere andrebbe a -7 dall'Inter capolista, riaccenderebbe timidamente quella speranza scudetto andata persa dopo il pari con il Como e la sconfitta contro il Parma. Non solo. 3 punti permetterebbero alla formazione di Massimliano Allegri anche di ipotecare virtualmente un posto tra le prime quattro, anche se le dieci partite restanti, con 30 punti in palio, sono ancora troppe per cantare (già) vittoria.

Dall'altra parte c'è l'Inter di Cristian Chivu, che con una vittoria non solo spezzerebbe il trend negativo nei derby che va avanti da 6 partite, ma darebbe anche la spallata definitiva al campionato, perché 13 punti di distanza dalla seconda diventano tanti. Anzi, troppi. In caso contrario, invece, riaprirebbe ferite del recente passato, ammaccando eventualmente uno scudetto con due sconfitte nel derby, oltre che quelle contro Napoli e Juventus nel corso della stagione.

Oggi non ci sono dunque in palio solo 3 punti, ma una stagione intera. Per entrambe.