Probabile formazione Milan: Allegri si affida a Leao-Pulisic, a sinistra Estupinan
Mancano poco più di 24 ore alla grande notte del Derby della Madonnina: domani sera alle 20.45, Milan e Inter si affronteranno a San Siro in occasione del 28° turno del campionato di Serie A Enilive. Un'occasione per i rossoneri di mettere in cascina punti importanti per la Champions League con la lotta che si fa serrata e gli appuntamenti che diventano sempre più pesanti.
Max Allegri può sorridere per aver recuperato almeno Davide Bartesaghi che, però, è destiato a partire dalla panchina: stando alle prove della vigilia e dei giorni scorsi, la corsia sinistra sarà affidata a Pervis Estupinan che avrà una grande occasione di riscatto dopo una stagione complicata. Sulla fascia opposta confermatissimo Saelemaekers. Riproposto anche il trio difensivo delle ultime due gare, dal momento che Matteo Gabbia sarà indisponibile: davanti a Mike Maignan giocherano Tomori, De Winter e Pavlovic. In mezzo al campo non si possono sostituire nè Modric nè Rabiot: insieme a loro dovrebbe esserci Fofana, in vantaggio su Ricci e Jashari. In attacco ancora la coppia Pulisic-Leao che deve ancora sbocciare con questo modulo.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2):
16 Maignan
23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic
56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupinan
11 Pulisic, 10 Leao.
A disposizione: 1 P. Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 9 Fullkrug, 18 Nkunku
All. Allegri
Indisponibili: Gimenez, Loftus-Cheek, Gabbia
Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers
Squalificati: nessuno
MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Berti
IV uomo: Marchetti
VAR: Abisso
AVAR: Di Bello
DOVE VEDERE MILAN-INTER
Data: domenica 8 marzo 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan