Probabile formazione Milan: Allegri si affida a Leao-Pulisic, a sinistra Estupinan

Mancano poco più di 24 ore alla grande notte del Derby della Madonnina: domani sera alle 20.45, Milan e Inter si affronteranno a San Siro in occasione del 28° turno del campionato di Serie A Enilive. Un'occasione per i rossoneri di mettere in cascina punti importanti per la Champions League con la lotta che si fa serrata e gli appuntamenti che diventano sempre più pesanti.

Max Allegri può sorridere per aver recuperato almeno Davide Bartesaghi che, però, è destiato a partire dalla panchina: stando alle prove della vigilia e dei giorni scorsi, la corsia sinistra sarà affidata a Pervis Estupinan che avrà una grande occasione di riscatto dopo una stagione complicata. Sulla fascia opposta confermatissimo Saelemaekers. Riproposto anche il trio difensivo delle ultime due gare, dal momento che Matteo Gabbia sarà indisponibile: davanti a Mike Maignan giocherano Tomori, De Winter e Pavlovic. In mezzo al campo non si possono sostituire nè Modric nè Rabiot: insieme a loro dovrebbe esserci Fofana, in vantaggio su Ricci e Jashari. In attacco ancora la coppia Pulisic-Leao che deve ancora sbocciare con questo modulo.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2):

16 Maignan

23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic

56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupinan

11 Pulisic, 10 Leao.

A disposizione: 1 P. Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 9 Fullkrug, 18 Nkunku

All. Allegri

Indisponibili: Gimenez, Loftus-Cheek, Gabbia

Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers

Squalificati: nessuno

MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri

Assistenti: Baccini - Berti

IV uomo: Marchetti

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: domenica 8 marzo 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it