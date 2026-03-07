Bianchin conferma: "Allegri a gennaio avrebbe stretto volentieri la mano a un nuovo difensore centrale"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Di che cosa è contento Allegri? Proviamo a interpretare i suoi pensieri. Sicuramente è soddisfatto del gruppo che ha creato: in spogliatoio non ci sono fratture, i giocatori si aiutano e seguono il loro allenatore. Pollice alto anche per i progressi difensivi, la prima grande conquista della stagione: la squadra è equilibrata, gli errori individuali sono stati ridotti moltissimo – negli ultimi due anni erano stati tantissimi - e il Milan ora sa quasi sempre controllare le partite. Difficile vederlo sconvolto dal ritmo e dagli eventi.

Invece, di che cosa è scontento Allegri? La produzione offensiva non può accontentarlo, perché il Milan a Cremona ha creato molto ma altre volte è stato piatto. Espressione così così anche ripensando al mercato perché Max a gennaio avrebbe stretto volentieri la mano a un nuovo difensore centrale. Il mercato gli ha portato solo Füllkrug e Allegri, da tradizione, non si è lamentato. Capitolo singoli. Facile ipotizzare il poker di giocatori di cui Max è più soddisfatto: Rabiot, Modric, Maignan, Bartesaghi. Il giocatore che ha più voluto, il saggio a cui ha affidato la squadra, il portiere che ha convinto a restare, il giovane cresciuto sulla fascia sotto la sua panchina. Sarà sicuramente meno contento di Leao, da cui si aspettava molto, e di Estupinan".