Milan, basta "giochini": per tornare grande devi seguire Allegri (e la lista svincolati)

Il Milan vuole tornare davvero competitivo? Allora deve fare una cosa semplice (forse scomoda): ascoltare Massimiliano Allegri. Non per fede ceica, ma per logica. Un allenatore così non ti chiede figurine: ti chiede struttura, certezze, giocatori pronti a reggere pressione e Champions. Il resto è rumore. E sì, anche le "scommesse" da 25-30 milioni cche poi diventano progetti eterni.

Stop alle scommesse costose: servono uomini, non sfide

La linea deve essere quasi un imperativo: basta giovani scommesse pagati da top player perché hanno potenziale. Il caso André ne è un esempio: talento? Forse. Ma il Milan oggi non può permettersi di trasformare ogni acquisto in un tiro di dari. Allegri ha bisogno di gente fatta e finita, di profili che entrano e alzano subito il livello: in campo, nello spogliatoio, nelle partite sportche. Il capitale va speso bene, sì. Ma soprattutto va speso per vincere, anche subito, non per forza per sperare di farlo tra tre anni.

La scorciatoia intelligente: mercato svincolati e "colpi-messaggio"

C'è una strada spesso sottovalutta: il mercato degli svincolati. Non è romantico, è pragmatico: prendi esperienza, leadership e mentalità senza bruciarti il budget sul cartellino. Serve una punta? Perché non minotorare un profilo alla Lewandowski, se diventasse realmente accessibile. Serve un centrocampista d'inserimento e muscoli? Gortezka sarebbe un segnale. Un centrale dominante? Rudiger conosce già la Serie A ed è in scadenza con il Real Madrid. Al momento parliamo di fantamercato considerati gli ingaggi di questo giocatori, certo, ma il Milan deve tornare a fare mercati che parlano.

Programmare il futuro è importante, ma prima bisogna pensare anche al presente. E per questo esiste un binomio (quasi) perfetto: Allegri e giocatori pronti. Cosa stiamo aspettando?