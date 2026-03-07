Chris, è il momento di sbloccarti! Se segna nel derby, il Milan vince

Christian Pulisic non sta attraversando un grande periodo di forma, tanto che non ha ancora segnato nel 2026. Un digiuno davvero sorprendente visto che parliamo di uno che nelle ultime stagioni con la maglia maglia del Milan ha sempre segnato con grande continuità e regolarità. Nonostante non sia ancora al top, Max Allegri vuole dargli ancora fiducia e anche domani sera nel derby contro l'Inter sarà titolare.

GOL E VITTORIA - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che l'americano farà coppia con Rafael Leao. Sbloccarsi nel derby sarebbe davvero importante, anche perchè i precedenti parlano molto chiaro: se Pulisic segna all'Inter, poi il Milan vince la partita. E' successo per esempio nel derby di andata dello scorso novembre, così come è successo nella finale della Supercoppa Italiana a gennaio 2025 e anche nel 2-1 in campionato il 22 settembre 2024.

DERBY DA VINCERE - Chris spera di continuare questa tradizione positiva anche domani sera in un derby che il Milan deve provare a vincere sia per riavvicinarsi all'Inter in classifica (da -10 a -7), sia soprattutto per fare un ulteriore passo verso la qualificazione alla prossima Champions League che è sempre stato l'obiettivo primario del Diavolo per questa stagione. Nelle scorse ore, Pulisic ha pubblicato su Instagram una foto mentre si allena accompagnata da questa frase: "E' il nostro momento di brillare. Tutto gli occhi sono puntati sul derby". Più chiaro di così...