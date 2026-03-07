Domani Milan-Inter, Tuttosport in prima pagina: "Da Retegui a Guler. Il derby che verrà"
Tuttosport in edicola questa mattina titola così in prima pagina in vista di Milan-Inter di domani sera: "Da Retegui a Guler. Il derby che verrà". Le due squadre sono ovviamente concentrate solo sulla gara di domani, mentre le due società sono già al lavoro per programmare il mercato estivo. La priorità del Diavolo sarà prendere un grande attaccante che conosce già la Serie A come Kean o Retegui, oltre a due rinforzi in difesa (i nomi che piacciono sono quelli di Gila, Gatti e Aké). I nerazzurri invece puntano al sostituto di Sommer in porta (Vicario in pole) e ad un innesto importante sulla trequarti (Paz, Diaby o Guler).
SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino 2-1
SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como DAZN
ore 18, Atalanta-Udinese DAZN
ore 20.45, Juventus-Pisa DAZN/SKY
DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese DAZN
ore 15, Bologna-Hellas Verona DAZN
ore 15, Fiorentina-Parma DAZN
ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY
ore 20.45, Milan-Inter DAZN
LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan