Domani Milan-Inter, Tuttosport in prima pagina: "Da Retegui a Guler. Il derby che verrà"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina titola così in prima pagina in vista di Milan-Inter di domani sera: "Da Retegui a Guler. Il derby che verrà". Le due squadre sono ovviamente concentrate solo sulla gara di domani, mentre le due società sono già al lavoro per programmare il mercato estivo. La priorità del Diavolo sarà prendere un grande attaccante che conosce già la Serie A come Kean o Retegui, oltre a due rinforzi in difesa (i nomi che piacciono sono quelli di Gila, Gatti e Aké). I nerazzurri invece puntano al sostituto di Sommer in porta (Vicario in pole) e ad un innesto importante sulla trequarti (Paz, Diaby o Guler).

SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 6/3

ore 20.45, Napoli-Torino 2-1

SABATO 7/3

ore 15, Cagliari-Como DAZN

ore 18, Atalanta-Udinese DAZN

ore 20.45, Juventus-Pisa DAZN/SKY

DOMENICA 8/3

ore 12.30, Lecce-Cremonese DAZN

ore 15, Bologna-Hellas Verona DAZN

ore 15, Fiorentina-Parma DAZN

ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY

ore 20.45, Milan-Inter DAZN

LUNEDÌ 9/3

ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY