Il CorSera titola su Milan-Inter di domani: "Derby mondiale"
"Derby mondiale": titola così stamattina il Corriere della Sera in merito alla gara di domani sera a San Siro tra Milan e Inter. Saranno tanti gli incroci sulla strada verso i Mondiali in programma in estate come per esempio quelli tra i francese Maignan, Rabiot e Nkunku da una parte e Thuram dall'altra. C'è grande attesa in casa rossonera poi per vedere se Pulisic, che giocherà il Mondiale in casa e che aveva deciso la stracittadina di andata, riuscirà finalmente a sbloccarsi in questo 2026.
MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Berti
IV uomo: Marchetti
VAR: Abisso
AVAR: Di Bello
DOVE VEDERE MILAN-INTER
Data: domenica 8 marzo 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
