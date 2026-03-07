Il CorSera titola su Milan-Inter di domani: "Derby mondiale"

"Derby mondiale": titola così stamattina il Corriere della Sera in merito alla gara di domani sera a San Siro tra Milan e Inter. Saranno tanti gli incroci sulla strada verso i Mondiali in programma in estate come per esempio quelli tra i francese Maignan, Rabiot e Nkunku da una parte e Thuram dall'altra. C'è grande attesa in casa rossonera poi per vedere se Pulisic, che giocherà il Mondiale in casa e che aveva deciso la stracittadina di andata, riuscirà finalmente a sbloccarsi in questo 2026.

MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri

Assistenti: Baccini - Berti

IV uomo: Marchetti

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: domenica 8 marzo 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it