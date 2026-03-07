Il CorSport titola: "Jolly Milan. Bartesaghi non molla"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così: "Jolly Milan. Bartesaghi non molla". Davide Bartesaghi ha smaltito il risentimento al flessore rimediato domenica scorsa contro la Cremonese e ieri è tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo rossonero. Il giovane esterno è quindi recuperato per il derby di domani sera. Partirà titolare? Il prodotto del vivaio milanista si giocherà il posto con Pervis Estupinan. Il recupero di Bartesaghi è importante anche perchè permette ad Allegri di avere un'alternativa anche in difesa dove non ci sarà Matteo Gabbia.

SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 6/3

ore 20.45, Napoli-Torino 2-1

SABATO 7/3

ore 15, Cagliari-Como DAZN

ore 18, Atalanta-Udinese DAZN

ore 20.45, Juventus-Pisa DAZN/SKY

DOMENICA 8/3

ore 12.30, Lecce-Cremonese DAZN

ore 15, Bologna-Hellas Verona DAZN

ore 15, Fiorentina-Parma DAZN

ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY

ore 20.45, Milan-Inter DAZN

LUNEDÌ 9/3

ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY