Il CorSport titola: "Jolly Milan. Bartesaghi non molla"
Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così: "Jolly Milan. Bartesaghi non molla". Davide Bartesaghi ha smaltito il risentimento al flessore rimediato domenica scorsa contro la Cremonese e ieri è tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo rossonero. Il giovane esterno è quindi recuperato per il derby di domani sera. Partirà titolare? Il prodotto del vivaio milanista si giocherà il posto con Pervis Estupinan. Il recupero di Bartesaghi è importante anche perchè permette ad Allegri di avere un'alternativa anche in difesa dove non ci sarà Matteo Gabbia.
SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino 2-1
SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como DAZN
ore 18, Atalanta-Udinese DAZN
ore 20.45, Juventus-Pisa DAZN/SKY
DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese DAZN
ore 15, Bologna-Hellas Verona DAZN
ore 15, Fiorentina-Parma DAZN
ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY
ore 20.45, Milan-Inter DAZN
LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY
